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В парламенте Молдовы не знают, что происходит в Приднестровье

Приднестровье
15:27 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Глава парламента Молдовы убежден, что в Приднестровье происходят очень странные вещи.

Десятки грузовиков без номерных знаков перевозят боеприпасы и вооружение, хранящееся на складе в селе Колбасна, в неизвестные места.

Об этом заявил глава парламента Молдовы Андриан Канду, передает IPN.

По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии, молдавских офицеров узнать, что происходит, закончились неудачей.

"Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения, вроде этого, мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны", - сказал Канду.

По мнению спикера парламента, то, что происходит в Молдове, можно назвать гибридной войной на уровне кибератак, пропаганды. Он напомнил об угрозах России, связанных с поставками газа и электроэнергии для Молдовы, Украины и Грузии.

"Вот почему мы стараемся найти совместное решения. Мы уже наметили некоторые решения на региональном уровне между Украиной, Грузией и Республикой Молдова в области нашего сотрудничества", - добавил глава законодательного органа.

Напомним, на территории приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов и авиабомб.

Парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.

22 июня Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и незамедлительно завершить вывод оперативной группы российских Вооруженных сил с территории Приднестровья в соответствии с обязательствами, взятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года".

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Новости Украины, Андриан Канду, Молдова, Приднестровье.
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