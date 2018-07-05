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Климкин призвал украинских партнеров усилить давление на РФ

Павел Климкин
16:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международных партнеров освободить политзаключенных и остановить надругательство над правами человека.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал всех партнеров усилить давление на Кремль и заставить его освободить политзаключенных. Об этом он написал в Twitter.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - написал Климкин.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

Как сообщалось ранее, оккупированный суд в Крыму присудил 5 лет колонии и штраф в 10 тысяч рублей украинскому активисту Владимиру Балуху.

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Все по теме:

Новости Украины, Глава МИД Украины, Международные партнеры, Освобождение, Павел Климкин, Политзаключенные.
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