Климкин призвал украинских партнеров усилить давление на РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал всех партнеров усилить давление на Кремль и заставить его освободить политзаключенных. Об этом он написал в Twitter.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - написал Климкин.

В Росії 24 години на добу - нові вироки, затримання, тортури, каральна психіатрія щодо українських громадян - бранців Кремля. Закликаю всіх партнерів посилити тиск на Кремль, змусити його зупинити наругу над правами людини і звільнити політв'язнів! #FreeSentsov #FreeBalukh — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 июля 2018 г.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

Как сообщалось ранее, оккупированный суд в Крыму присудил 5 лет колонии и штраф в 10 тысяч рублей украинскому активисту Владимиру Балуху.