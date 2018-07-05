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Венгрия продолжает стоять на своем по языковому вопросу

Венгрия
17:57 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Венгрия не демонстрирует желания решить языковой вопрос и продолжает блокировать заседаний Украина-НАТО.

Венгрия не демонстрирует желания решить вопрос в отношении украинского закона об образовании и разблокировать встречи украинской делегации на высшем уровне в НАТО.

Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью "Укринформу", передает "Украинская правда".

"Венгерская сторона не демонстрирует желания решить вопрос. Она осознает, что саммит НАТО - это удобный повод навязать нам свою повестку дня и планирует использовать его на полную", - сказал Пристайко.

По его словам, позицию Венгрии ярко демонстрирует недавнее письмо, направленное венгерским послом в НАТО своим коллегам по Альянсу.

"Фактически, всего через два дня после встречи министров образования и иностранных дел наших стран в Закарпатье 23 июня, которая, по нашему убеждению, была эффективной и результативной, венгерская сторона заявила, что Украина не предложила никаких решений известной языковой проблемы. И поэтому блокирование заседаний комиссии Украина-НАТО на высоком политическом уровне со стороны Будапешта продолжается. Всего два дня хватило венгерской стороне, чтобы заявить об отсутствии прогресса ", - подчеркнул посол.

Пристайко добавил, что письмо было отправлено несмотря на то, что после завершения переговоров в Закарпатье было объявлено о следующих согласованных шагах, включая проведение встречи венгерской общины с Минобразования в июле, завершение осенью работы над проектом закона о среднем образовании, который призван решать конкретные вопросы, вызывающие беспокойство языковых меньшинств.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией.

Подробнее читайте в статье - "Нож в спину" от Орбана: Венгрия возобновила наступление на Украину в НАТО и в ЕС ".

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Новости Украины, Вадим Пристайко, Венгрия, НАТО, Украина, Языковый вопрос.
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