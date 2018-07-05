Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины высоко оценивает решение ЕС по России
Президент Украины высоко оценивает решение ЕС по России
Новости: ЕСПЧ отменил требования ИМС против Украины по "Криворожстали"
ЕСПЧ отменил требования ИМС по "Криворожстали"
Новости: УЕФА разрешил проводить 4-ю замену в ЛЧ, ЛЕ и Лиге наций
УЕФА разрешил проводить 4-ю замену в ЛЧ, ЛЕ и Лиге наций
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 7-8 июля
Афиша интересных событий в Украине на 7-8 июля
X

Президент Украины высоко оценивает решение ЕС по России

Петр Порошенко
18:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко приветствовал решение ЕС продлить на полгода экономические и секторальные санкции против России.

Президент Украины Петр Порошенко признателен Совету Европейского Союза за продление санкций против России и намерен в Брюсселе продолжить работу с лидерами ЕС по выработке стратегии противодействия российской угрозе.

"Приветствую единогласное одобрение решения Совета Евросоюза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России за грубую агрессию в отношении Украины. Высоко ценю солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности", - написал глава Украинского государства в Фейсбуке.

Он напомнил требования Украины: полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск с Донбасса, введение миротворцев ООН, возобновление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма.

"На следующей "украинской" неделе в Брюсселе продолжу работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по выработке стратегии противодействия российской угрозе", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщалось, Совет ЕС объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода.

"5 июля 2018 года Совет Евросоюза продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, целью которых являются отдельные сектора российской экономики", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Согласно заявлению, Совет ЕС единогласно и в письменной форме принял решение о продлении санкций в соответствии с правилами, предусмотренными для таких решений.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - отмечается в заявлении.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ЕС, Петр Порошенко, Санкции, Санкции РФ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Освобождения украинцев: Киев готов передать РФ еще 13 человек Балух написал письмо украинцам: Сотни тысяч крымчан заставляют молчать Сенцов впервые за 4 года встретился с сестрой

Последние новости

Анна Седакова похвасталась подтянутым телом в Instagram ФИФА отстранила от работы на ЧМ-2018 именитого немецкого арбитра Языковый вопрос: Венгрия не хочет урегулировать проблему с Украиной
Сегодня читают
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
03 Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
04 Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018
05 Олег Гусев нашел себе новый клуб
Новости сегодня
19:11 Дикий смех: странные снимки из свадеб, которые стыдно показывать
19:06 Вышел трейлер фильма "НЛО" от режиссера Райана Эслингера (Видео)
18:53 В украинский прокат выходит фильм "Человек-муравей и Оса"
18:50 Маленькие домики, в которых царит красота и уют (Фото)
18:49 Вера Брежнева провела вечер в Париже с новыми друзьями
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
Новости: Санкции против России официально продлены еще на год
ЕС продлил санкции против России
Новости: Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Новости: Исследователи рассказали, почему гибнут буревестники
Исследователи рассказали, почему гибнут буревестники
Добавить комментарий
0