Премьер о восстановлении Донбасса: Целостного плана нет

Вопросы возобновления Донецкой и Луганской областей требуют системных и комплексных решений по всем направлениям - от поддержки социальной сферы к возобновлению предпринимательства.

Реализация исключительно точечных проектов должна отходить в прошлое, сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания по вопросам реализации проектов возобновления и развития Донбасса, сообщает в четверг Правительственный портал.

"Имеем достаточный ресурс, который нужно эффективно использовать. И это должны быть системные шаги - возобновление дорог, образование, медицина, предпринимательство. Будем переходить к реальной системной работе по Донбассу, чтобы в каждой сфере видели движение", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что регион имеет колоссальный ресурс - в целом свыше 12 млрд грн, выделенный по разным государственным программам и программам помощи. Эти средства нужно использовать максимально эффективно.

Участники совещания подчеркнули, что в целом количество проектов, которые запланированы к реализации или уже реализуются, достаточно серьезно. Так, в Луганской области - это 590 проектов, в Донецкой - 1262 проекта. Идет речь о строительстве жилья, развитии инфраструктурных объектов, в том числе дорог и пропускных пунктов, капитальных ремонтах школ, больниц, спортивных объектов.

"Но реальное состояние дел меня не устраивает. Должны быть созданы нормальные условия. Средства есть, задачи поставлены, а люди жалуются в ужасных условиях. И проблема в том, что целостного виденья нет. Целостного плана нет. Что необходимо? Единый целостный комплексный план возобновления Донбасса. Мы работаем для того, чтобы люди ощутили новое качество жизни. Поэтому нужно обращать внимание и на социальную инфраструктуру, и на промышленность. Меня не интересует процент освоения средств. Меня интересует, чтобы каждая гривня была направлена на конкретный проект", - сказал Гройсман.

Он предложил провести ревизию всех имеющихся проектов на предмет их необходимости и соответствия потребностям людей.

"И начинаем думать над предложениями стратегического плана для того, чтобы у людей была нормальная дорога, сад, школа, больница и прочее. Повторяю: необходимо целостное виденье. Мы синхронизируем государственные программы - по дорогам, по медицине, они все могут быть подключены", - сказал Гройсман.

По его убеждению, несмотря на то, что на территории проходят боевые действия, ситуацию необходимо менять: "Для людей нужно создавать нормальные условия жизни и передвижения. Это дело чести. Разворачиваем работу. Не нужно думать категориями "количество объектов". Нужно думать, что это даст человеку, как это повлияет на жителей Луганской и Донецкой областей».