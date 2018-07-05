Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Украины выражает категорический протест в связи с приговором Балуху
МИД Украины выражает категорический протест в связи с приговором Балуху
Новости: Крупнейшая ж\д компания Франции будет работать в Украине
Крупнейшая ж\д компания Франции будет работать в Украине
Новости: ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
Новости: Ивана Купала 2018: волшебство праздничных гаданий
Ивана Купала 2018: волшебство праздничных гаданий
X

МИД Украины выражает категорический протест в связи с приговором Балуху

МИД Украины
21:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Новый приговор Балуху свидетельствует об ухудшении ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с новым решением суда российской оккупационной администрации в Симферополе (АР Крым) в деле украинского активиста Владимира Балуха, требует немедленно освободить его и других незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с новым решением так называемого суда российской оккупационной администрации в г.Симферополь (АР Крым) в деле гражданина Украины Владимира Балуха, имеющем такой же незаконный и политически мотивированный характер, как и предыдущее. (…) Требуем от государства-агрессора и оккупанта прекратить нарушение прав человека и основных свобод и немедленно освободить Владимира Балуха и других незаконно удерживаемых граждан Украины", - говорится в комментарии, распространенном пресс-службой МИД.

В МИД расценивают сфабрикованное дело и приговор как месть за патриотизм В.Балуха. "Поражает неслыханный цинизм российских оккупантов - человека, который объявил бессрочную голодовку почти четыре месяца назад, 19 марта, осудили по абсурдным обвинениям в "избиении" начальника СИЗО", - отметили в ведомстве.

В министерстве также указали, что новый приговор показал: ситуация с правами человека на полуострове продолжает стремительно ухудшаться. "В таких условиях у нас есть серьезные основания считать, что здоровье и жизнь Владимира Балуха и других украинских граждан - политических заключенных российского оккупационного режима - находится в опасности", - сказано в сообщении.

МИД подчеркивает, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию АР Крым и Севастополя, в полном объеме выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 и 19 декабря 2017, а также приказ Международного суда ООН относительно мер в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Усиление политических репрессий и притеснений на оккупированном Крымском полуострове свидетельствует о необходимости укрепления международного политико-дипломатического и экономического давления на Москву с целью прекращения нарушений прав человека и основных свобод на временно оккупированной территории, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - подытоживается в комментарии МИД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Балух, МИД Украины, Политзаключенные.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

КСУ перенес устные слушания по закону об образовании: стала известна причина Климкин призвал украинских партнеров усилить давление на РФ В парламенте Молдовы не знают, что происходит в Приднестровье

Последние новости

"Реал" объявил о подписании правого защитника сборной Испании Кендалл Дженнер обескуражила голым снимком в Instagram В посольстве США не оставили без внимания приговор Балуху
Сегодня читают
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
03 Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
04 Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018
05 Олег Гусев нашел себе новый клуб
Новости сегодня
22:45 В Сирии воюет новая частная военная кампания при Минобороны РФ
22:31 Орбан о переговорах с Меркель: Мы обсудили миграционный вопрос
22:17 Николай Тищенко похвастался новой рубашкой
22:14 Google прокомментировали ситуацию с утечкой паролей
22:04 Привлекательная Сара Сампайо в фотосессии для Vogue Thailand
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
Новости: Санкции против России официально продлены еще на год
ЕС продлил санкции против России
Новости: Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Новости: Ученые обнаружили, что бабочек от хищников защищают их же хвосты
Ученые обнаружили, что бабочек от хищников защищают их же хвосты
Добавить комментарий
0