МИД Украины выражает категорический протест в связи с приговором Балуху

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с новым решением суда российской оккупационной администрации в Симферополе (АР Крым) в деле украинского активиста Владимира Балуха, требует немедленно освободить его и других незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с новым решением так называемого суда российской оккупационной администрации в г.Симферополь (АР Крым) в деле гражданина Украины Владимира Балуха, имеющем такой же незаконный и политически мотивированный характер, как и предыдущее. (…) Требуем от государства-агрессора и оккупанта прекратить нарушение прав человека и основных свобод и немедленно освободить Владимира Балуха и других незаконно удерживаемых граждан Украины", - говорится в комментарии, распространенном пресс-службой МИД.

В МИД расценивают сфабрикованное дело и приговор как месть за патриотизм В.Балуха. "Поражает неслыханный цинизм российских оккупантов - человека, который объявил бессрочную голодовку почти четыре месяца назад, 19 марта, осудили по абсурдным обвинениям в "избиении" начальника СИЗО", - отметили в ведомстве.

В министерстве также указали, что новый приговор показал: ситуация с правами человека на полуострове продолжает стремительно ухудшаться. "В таких условиях у нас есть серьезные основания считать, что здоровье и жизнь Владимира Балуха и других украинских граждан - политических заключенных российского оккупационного режима - находится в опасности", - сказано в сообщении.

МИД подчеркивает, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию АР Крым и Севастополя, в полном объеме выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 и 19 декабря 2017, а также приказ Международного суда ООН относительно мер в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Усиление политических репрессий и притеснений на оккупированном Крымском полуострове свидетельствует о необходимости укрепления международного политико-дипломатического и экономического давления на Москву с целью прекращения нарушений прав человека и основных свобод на временно оккупированной территории, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - подытоживается в комментарии МИД.