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В ЕС анонсировали переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-РФ

Марош Шефчович
01:35 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Трехсторонние переговоры являются наиболее эффективным процессом для поиска решения газовых проблем.

Трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту газа запланированы на 17 июля. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого", - отметил Шефчович.

Он также отметил, что 1-й раунд трехсторонних переговоров с украинскими и российскими партнерами состоится 17 июля. В переговорах примут участие как представители соответствующих правительств, так и коммерческих организаций.

"Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также наш метод работы.

Понятно, что время важно. Переговоры, которые у нас впереди, сложные ... и поэтому требуют полного внимания и конструктивного участия. Как было доказано в прошлом, трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска удовлетворительного решения газовых вопросов, важных для заинтересованных сторон и транзита газа через Украину после 2019 года", - добавил Шефчович.

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Новости Украины, Еврокомиссия, ЕС, Россия, Транзит газа, Украина.
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