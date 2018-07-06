В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Петр Порошенко, говоря о намерении поднять украинские флаги в оккупированном Севастополе, возможно, имел в виду открытие там генерального консульства.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Я, например, вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности. Исхожу из того, что, заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, возможно, имеет в виду открытие там генерального консульства. Не вижу в этом ничего негативного. Нормальная дипломатическая практика, которая, конечно, должна быть оформлена соответственно. Мы к этому готовы", – сказала Захарова.

В то же время, по ее словам, генеральное консульство Украина может открыть в оккупированном Крыму "с согласия Российской Федерации"

"Пусть поднимают там флаг. Не думаю, что крымчане будут против", - подчеркнула представитель МИД РФ.