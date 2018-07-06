Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 06.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На полигоне Ровненской области разорвало миномет: есть погибшие и раненные
На полигоне Ровненской области разорвало миномет: есть погибшие и раненные
Новости: Уже больше года ГСЧС восстанавливают разрушенные дома в Авдеевке
Уже больше года ГСЧС восстанавливают разрушенные дома в Авдеевке
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 6 июля
ЧМ-2018: расписание матчей 6 июля
Новости: День поцелуев 2018: интересные факты о поцелуях
День поцелуев 2018: интересные факты о поцелуях
X

В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму

МИД РФ
10:25 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости Украины: В России прокомментировали заявление Порошенко о флагах Украины в оккупированном Севастополе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Петр Порошенко, говоря о намерении поднять украинские флаги в оккупированном Севастополе, возможно, имел в виду открытие там генерального консульства.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Я, например, вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности. Исхожу из того, что, заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, возможно, имеет в виду открытие там генерального консульства. Не вижу в этом ничего негативного. Нормальная дипломатическая практика, которая, конечно, должна быть оформлена соответственно. Мы к этому готовы", – сказала Захарова.

В то же время, по ее словам, генеральное консульство Украина может открыть в оккупированном Крыму "с согласия Российской Федерации"

"Пусть поднимают там флаг. Не думаю, что крымчане будут против", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Крым, Мария Захарова, МИД РФ, Петр Порошенко, Севастополь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Рада приняла закон даже без присутствия партии Порошенко Языковый вопрос: Венгрия не хочет урегулировать проблему с Украиной Расследование дела по проекту "Стена" выявило хищение бюджетных средств

Последние новости

Стоимость акций Ювентуса резко выросла из-за Роналду Адвокат рассказала о состоянии здоровья нардепа Савченко Вера Брежнева показалась в новом брутальном образе
Сегодня читают
01 На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
02 В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму
03 В Украине на Ивана Купала пройдут дожди с грозами
04 ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
05 Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата мира-2018
Новости сегодня
11:10 Торговые войны: Китай ввел ответные пошлины на товары США
11:08 В Херсонской области затонула яхта: экипаж и пассажиры не пострадали
11:05 19-летняя выпускница со стальными мышцами, которая поразила Instagram своим телом (Фото)
11:03 Эксперты рассказали, что новинка от Samsung порадует пользователей уже в январе
11:03 Во Франции продолжаются протесты против полицейского насилия
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Газпром" рассекретил свои активы в Британии
"Газпром" рассекретил свои активы в Британии
Новости: В ЕС анонсировали переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-РФ
В ЕС анонсировали переговоры по транзиту газа
Новости: От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека
От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека
Новости: Рецепт дня: курица с абрикосами
Рецепт дня: курица с абрикосами
Добавить комментарий
0