Парубий предлагает ввести ID-карты для депутатов

В Верховной Раде планируют с 2019 года ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов. Об этом глава парламента Андрей Парубий сообщил 5 июля, открывая церемонию торжественного подписания Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы, сообщает "Украинская правда".

"Благодаря ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады, на заседания комитетов", – сказал он.

.@AndriyParubiy : завдяки єдиній ID-картці народного депутата буде забезпечуватися контроль доступу народного депутата до приміщень Верховної Ради, контроль за персональним голосуванням, ця картка також буде і посвідченням для народного депутата➡️https://t.co/6ZHu9Iuhq4 pic.twitter.com/rGPrzSFkki — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 6 июля 2018 г.

"Эта карточка будет также удостоверением народного депутата. Самое главное – это будет контроль за голосованием каждого депутата", – добавил Парубий.

Он отметил, что для этого нужно будет оборудовать комитеты и входы в парламент.

"Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме – и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революционное действие для работы парламента", – заявил Парубий.

Первый заместитель руководителя аппарата Владимир Слышинский представил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба парламента.

Среди ее приоритетных задач он назвал автоматизацию всех этапов законотворческого процесса: электронный документооборот, электронная цифровая подпись, персональный кабинет пользователя, корпоративный Интернет-портал для работы с электронными документами.

В сотрудничестве с Администрацией президента и Кабинетом министров также хотят продумать перевод в цифровой формат документооборота в "законодательном треугольнике".