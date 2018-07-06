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Парубий предлагает ввести ID-карты для депутатов

Андрей Парубий
10:52 Сегодня Телеграф
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов с 2019 года.

В Верховной Раде планируют с 2019 года ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов. Об этом глава парламента Андрей Парубий сообщил 5 июля, открывая церемонию торжественного подписания Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы, сообщает "Украинская правда".

"Благодаря ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады, на заседания комитетов", – сказал он.

 

"Эта карточка будет также удостоверением народного депутата. Самое главное – это будет контроль за голосованием каждого депутата", – добавил Парубий.

Он отметил, что для этого нужно будет оборудовать комитеты и входы в парламент.

"Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме – и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революционное действие для работы парламента", – заявил Парубий.

Первый заместитель руководителя аппарата Владимир Слышинский представил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба парламента.

 

Среди ее приоритетных задач он назвал автоматизацию всех этапов законотворческого процесса: электронный документооборот, электронная цифровая подпись, персональный кабинет пользователя, корпоративный Интернет-портал для работы с электронными документами.

Сегодня в Раде час вопросов правительству

В сотрудничестве с Администрацией президента и Кабинетом министров также хотят продумать перевод в цифровой формат документооборота в "законодательном треугольнике".

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Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Введение, Верховная Рада, Нардепы, Электронные карточки.
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