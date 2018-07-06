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Кабмин назначил заместителя министра юстиции
Новости Украины: Правителсьтво назначило на пост заместителя министра юстиции Украины Иванну Смачило.
Кабинет министров Украины назначил на должность заместителя министра юстиции Украины Иванну Смачило. Соответствующее распоряжение правительства от 4 июля в 2018 г. № 457-р опубликовано на Правительственном портале.
"Назначить Смачило Иванну Васильевну заместителем министра юстиции Украины", - говорится в распоряжении.
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Как известно, Иванна Смачило в течение 2015-2018 гг. работала начальником Главного территориального управления юстиции в Ривненской области, а с 2018 г. - начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области.
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