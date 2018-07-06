Климпуш-Цинцадзе предлагает блокировать законопроекты, противоречащие СА с ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что в Верховной Раде необходимо ввести механизм остановки дальнейшего прохождения законопроектов, которые противоречат Соглашению об ассоциации Украины Европейским Союзом.

"К сожалению, мы видим большое количество законодательных инициатив депутатов, которые прямо противоречат Соглашению об ассоциации, которые под разными лозунгами принимаются", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

И.Климпуш-Цинцадзе привела в пример принятие парламентом законопроекта №5495, которым Верховная Рада ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала в размере 25 млн куб. м в год на срок действия запрета вывоза за пределы таможенной территории Украины (экспорта) необработанных лесоматериалов. "Который одновременно имеет и позитивные важные компоненты для того, чтобы сохранить украинские леса, и одновременно вводит еще один дополнительный мораторий на вывоз, например, теперь уже обработанной древесины из Украины", - добавила вице-премьер.

По ее мнению, по таким инициативам необходимо предварительно консультироваться в рамках органов ассоциации со стороной ЕС.

Она отметила, что народные депутаты никак не ограниченны в подаче своих законодательных инициатив, и в этом есть системная проблема. Вместе с тем правительственный Офис по евроатлантической интеграции не может проверить все поданные законопроекты на предмет соответствия международным обязательствам Украины.

"Нам необходимо думать о механизме, каким образом на уровне парламента такие противоречивые инициативы могли бы останавливаться на уровне либо парламентского комитета по европейской интеграции или даже на этапе регистрации в секретариате Верховной Рады, если они тем или иным образом противоречит Соглашению об ассоциации", - подчеркнула вице-премьер.

В противном случае, по ее словам, такие законопроекты будут мешать эффективному продвижению в выполнении дорожной карты имплементации норм СА с ЕС

Как сообщалось, в представительстве Евросоюза в Украине считают, что политика в сфере переработки отходов в Украине должна соответствовать иерархии обращения с отходами в Европейском Союзе, а внесенные в Верховную Раду законопроекты №4835-д и №6602 не соответствуют обязательствам Киева по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.