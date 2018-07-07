В ОБСЕ обеспокоены законопроектом Украины о блокировке сайтов

В ОБСЕ вызвал озабоченность законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере". Об этом говорится в заявлении представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ", - сказал Дезир.

Представитель полагает, что законопроект может поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете.

Законопроект, среди прочего, предоставляет дополнительные полномочия правоохранительным органам Украины, особенно в области блокирования доступа к различным видам онлайновых информационных услуг.

Ранее Дезир представил экспертный правовой анализ проекта закона властям, который предлагает ряд рекомендаций в соответствии с обязательствами ОБСЕ в отношении свободы СМИ и международными стандартами.

"Хотя я разделяю опасения в сфере национальной безопасности Украины, проект законопроекта должен влечь за собой конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности и необходимости и избегать применения слишком широких и чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине", - заявил Дезир. Он указал на то, что в законопроекте также отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и надлежащий процесс в отношении решений о блокировании доступа к услугам.

Представитель обратил внимание на обеспокоенность, выраженную также украинскими общественными организациями по данному поводу, и предложил помощь его Управления в предоставлении дальнейших юридических рекомендаций и рекомендаций экспертной политики.

Напомним, 4 июля комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде принять в первом чтении проект № 6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам нацбезопасности в информационной сфере".

Законопроектом, в частности, предлагается узаконить возможность временного блокирования доступа к информационным ресурсам по решению не только суда, но и прокурора, следователя и Совета национальной безопасности и обороны Украины.