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Украинский контингент в Афганистане увеличится более чем в два раза

Вадим Пристайко
05:56 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Афганистане увеличится количество украинских военных.

В Афганистане в рамках поддержки военной операции НАТО увеличится количество украинского контингента.

Об этом сообщил председатель представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".

"Указом президента много лет назад было определено, что граница нашего участия – до 35 военнослужащих. Мы к этому времени еще не выбрали эту квоту. Сейчас будет почти 30 человек в разных направлениях, в разных провинциях, с разными иностранными контингентами. Мы просто выполняем свои обязанности, как партнеры, которые пообещали помочь альянсу, там много партнеров, не только Украина, и этой стране выйти из этой ситуации, в которой она десятилетиями находится", - сказал он.

По словам Пристайко, президент Украины Петр Порошенко примет участие во встрече всех участников операции "Решительная поддержка".

Сообщалось, что количество украинских военнослужащих в Афганистане вырастет от 11 до 29 человек.

Напомним, президент Афганистана объявил об официальном прекращении перемирия с "Талибаном", однако призвал членов группировки к мирному диалогу. Такое заявление Ашраф Гани сделал в Кабуле.

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Новости Украины, Афганистан, Вадим Пристайко, НАТО, Решительная поддержка.
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