Украина примет участие в саммите НАТО

Украине удалось обойти блокирование Венгрией участия в саммите НАТО.

Об этом сообщил председатель представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко в эфире программы "Завтра".

"Благодаря взаимодействию с союзниками по НАТО нам удалось перешагнуть через блок, который устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, – это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО. Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может обеим странам поступить", – сказал он.

Вадим Пристайко также допустил возможность блокирования Венгрией заявления заседания, но подчеркнул, что важнее для Украины будет декларация саммита.

"Есть технические детали, и, действительно, Венгрия попытается блокировать заявление этого заседания, но, кроме заявления заседания, будет заявление генерального секретаря, который будет председательствовать во время заседания, – он является также председателем комиссии Украина – НАТО, – и будет конечная декларация саммита, что является значительно более важным, потому что декларация саммита – это документ, по которому живет альянс от саммита к саммиту. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи", – сказал Пристайко.

"Главной победой для нас будет поддержка НАТО в противостоянии с Россией, также немаловажным будет зафиксировать те достижения, которые есть, и определить дальнейший путь. Нам нужно разблокировать военно-техническое сотрудничество. Джавелины нам очень помогли, поэтому сейчас мы говорим с членами альянса о том, что нам нужна некоторая помощь: кое-что мы готовы покупать, а некоторые технологии нам нужны для того, чтобы наша армия стала сильнее", – добавил он.

Как известно, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО, принятый Киевом закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Официальный Будапешт увидел нарушения прав венгерского меньшинства в норме закона относительно обязательного получения образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает.