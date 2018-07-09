Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Украина примет участие в саммите НАТО

Украина-НАТО
07:21 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Вадим Пристайко сообщил, что совместное заседание с Грузией состоится в Брюсселе, несмотря на сопротивление со стороны Венгрии.

Украине удалось обойти блокирование Венгрией участия в саммите НАТО.

Об этом сообщил председатель представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко в эфире программы "Завтра".

"Благодаря взаимодействию с союзниками по НАТО нам удалось перешагнуть через блок, который устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, – это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО. Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может обеим странам поступить", – сказал он.

Вадим Пристайко также допустил возможность блокирования Венгрией заявления заседания, но подчеркнул, что важнее для Украины будет декларация саммита.

"Есть технические детали, и, действительно, Венгрия попытается блокировать заявление этого заседания, но, кроме заявления заседания, будет заявление генерального секретаря, который будет председательствовать во время заседания, – он является также председателем комиссии Украина – НАТО, – и будет конечная декларация саммита, что является значительно более важным, потому что декларация саммита – это документ, по которому живет альянс от саммита к саммиту. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи", – сказал Пристайко.

"Главной победой для нас будет поддержка НАТО в противостоянии с Россией, также немаловажным будет зафиксировать те достижения, которые есть, и определить дальнейший путь. Нам нужно разблокировать военно-техническое сотрудничество. Джавелины нам очень помогли, поэтому сейчас мы говорим с членами альянса о том, что нам нужна некоторая помощь: кое-что мы готовы покупать, а некоторые технологии нам нужны для того, чтобы наша армия стала сильнее", – добавил он.

Как известно, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО, принятый Киевом закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Официальный Будапешт увидел нарушения прав венгерского меньшинства в норме закона относительно обязательного получения образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Брюссель, Вадим Пристайко, Венгрия, НАТО, Саммит НАТО, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В Раде сомневаются, что удастся ограничить доступ СМИ Сестра Сенцова: Нету вещественных доказательств, что Сенцов жив Порошенко о Путине перед встречей с Трампом: Он жаждет нашего поражения

Последние новости

Канадский рэпер Дрейк вновь на вершине Billboard 200 Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус" Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:19 Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0