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Правительство готово привлекать гражданское общество к евроинтеграции

Встреча Иванны Климпуш-Цинцадзе с представителями украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС
08:18 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины: Правительство Украины заинтересовано в том, чтобы использовать наработки общественных организаций в той или иной сфере для подготовки собственных документов в сфере евроинтеграции.

Кабинет министров Украины готов к тому, чтобы представители гражданского общества более активно принимали участие в коммуникации европейской интеграции, в частности, на региональном уровне.

Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с представителями украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС (УС ПГО), сообщает в субботу, 7 июля, Правительственный портал.

"Мы очень благодарны за те краткие рекомендации, которые мы получаем от отдельных организаций – они очень помогают в нашей работе. Нам всем стоит подумать над тем, чтобы выработать механизм, который бы позволил правительству получать как можно более качественные рекомендации от представителей гражданского общества", – отметила вице-премьер-министр.

В свою очередь Ростислав Томенчук из Украинского института международной политики, который является членом Рабочей группы 1 "Политический диалог, внешняя политика и политика безопасности" УС ПГО, подчеркнул важность углубления сотрудничества правительства и гражданского общества. Он предложил проводить ежеквартальные встречи представителей Кабмина и представителей УС ПГО на уровне кластеров для обмена информацией о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации, регулярной коммуникации относительно различных процессов в этой сфере.

Во время встречи поднимался вопрос привлечения органов местной власти к выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Так, по информации представителей "Общественной синергии", результаты их исследования показали, что в Украине есть проблема низкого привлечения, в частности областных государственных администраций, к процессу выработки реформ, результатом чего является отсутствие учета региональных особенностей и потребностей регионов. В связи с этим Климпуш-Цинцадзе отметила, что правительство готово учитывать информацию представителей УС ПГО в своей работе и использовать результаты подобных исследований при планировании дальнейшей работы в этом направлении.

Стороны также согласились, что коммуникация имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в том числе углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли, требует повышенного внимания и унифицированного подхода. Речь идет, в частности, о том, что необходимо выработать механизм не только более широкого привлечения органов местной власти к этому процессу, но и координации усилий различных проектов от доноров для более эффективного использования имеющихся институциональных возможностей, которые имеют и Кабинет министров Украины, и представители Платформы гражданского общества Украина-ЕС, и представители Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.

Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что таким механизмом станет Координационный совет по реализации Стратегии коммуникации в сфере европейской интеграции на 2018-2021 годы, создание которой сейчас находится на финальной стадии.

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Все по теме:

Новости Украины, Гражданское общество, Евроинтеграция, ЕС, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Кабинет Министров.
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