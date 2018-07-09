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Сегодня состоится саммит Украина-ЕС

Флаги Украины и ЕС
09:14 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: На встрече высокого уровня стороны обсудят имплементацию Соглашения об ассоциации, выполнение Минских договоренностей, поддержку государства в условиях российской агрессии.

В понедельник, 9 июля, в Брюсселе состоится 20-й саммит Украина-ЕС.

На саммите украинскую делегацию будет возглавлять Президент Петр Порошенко. ЕС будут представлять Президент европейского совета Дональд Туск, Президент еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель еС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президенты еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

По результатам саммита стороны планируют принять совместную декларацию.

Лидеры обсудят следующие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, поддержку со стороны евросоюза амбициозной повестки дня реформ Украины, отношения с Россией и энергетическую безопасность.

Среди приоритетов отношений Украина-еС на 2018 год на саммите будет говориться о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и энергетике.

Что касается российской агрессии, то саммит в который раз подтвердит поддержку со стороны еС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание аннексии Россией Крыма.

На саммите будет подписано соглашение между Украиной и европейским инвестиционным банком о выделении кредита в 75 млн евро на проект по повышению безопасности украинских дорог.

Также лидеры обратятся с призывом к РФ освободить всех украинских политических заключенных, включая корреспондента Укринформа Романа Сущенко, а также взять ответственность за сбитый самолет рейса МН17.

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Новости Украины, Брюссель, Петр Порошенко, Саммит, Украина-ЕС.
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