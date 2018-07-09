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Парубий озвучил планы Рады на эту неделю

Андрей Парубий
11:50 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: Спикер Верховной Рады рассказал, какие вопросы будут решаться на этой пленарной неделе, обновление ЦИК не упомянул.

Верховная Рада на текущей неделе рассмотрит законопроекты по вопросам аграрной политики, деятельности бизнес-омбудсмена, а также имплементационный законопроект в связи с созданием Высшего антикоррупционного суда (№7441), сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Предложение, чтобы мы начали эту пленарную неделю с тех вопросов, к которым мы не успели дойти в предыдущий четверг", - сказал он на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

А.Парубий напомнил, что речь идет о законопроекте (№6697) в сфере безопасности и обороны и блоке аграрной политики.

"Предварительно мы можем быть готовы в среду рассматривать вопрос о бизнес-омбудсмене", - добавил спикер парламента.

По его словам, в четверг Верховная Рада рассмотрит ряд ратификаций и законопроект (№7441) о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде.

В то же время, А.Парубий ничего не сказал о вопросе обновления Центральной избирательной комиссии, который стал конфликтным на предыдущей пленарной неделе парламента.

В то же время, передавая слово руководителям парламентских фракций, спикер отметил: "Давайте во время согласительного совета больше сосредоточимся на законодательной деятельности, и главы фракций и комитетов обозначат те законопроекты, которые нуждаются в безотлагательном решении".

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Новости Украины, Аграрная политика, Андрей Парубий, Верховная Рада, Высший антикоррупционный суд.
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