РФ за сутки задержала семь украинских судов

Российские спецслужбы задержали в Азовском море в понедельник 7 торговых суден, еще 4 - несколькими днями ранее, которые следовали в Мариуполь и Бердянск или вышли оттуда, сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Надеюсь, что вам известно, что сегодня ФСБ России в Азовском море задержали 7 торговых суден, которые шли из или в Мариуполь или Бердянск. Несколькими днями ранее таких суден было 4. Эта угроза была предвиденной, но с ней никто не работал. Эта угроза значит только рост российской агрессии. Это продолжение войны", - сказала О.Сыроид на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

"Это свидетельствует о том, что фактически президент Украины, как и правительство, 4 года ничего не делали, чтобы предотвратить или снизить эту угрозу, которая сегодня есть", - добавила она.