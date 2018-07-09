В Европе обеспокоены законом Украины о блокировке сайтов

В Совете Европы заявили об угрозе свободе слова со стороны украинского государства из-за законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам нацбезопасности в информационной сфере", который позволяет досудебное блокирование сайтов.

Об этом говорится в перечне уведомлений Совета Европы относительно угроз свободе слова.

В Совете Европы отметили, что ряд медиа-организаций оценили закон как попытку ввести цензуру в интернете и нарушить принципы приватности в интернете.

Как отмечается, украинская власть пока не отреагировала на озабоченность Совета Европы.

Напомним, законопроект, которым СБУ хотят разрешить блокировать сайты, уже внесен в повестку дня Верховной рады. Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект №6688, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Авторами закона являются нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тимчук и Татьяна Чорновил (оба – НФ).

Ранее законодательной инициативой возмутилась первый заместитель председателя комитета свободы слова и информационной политики Ольга Червакова. Она заявила, что примером таких угроз, с которыми предлагает бороться этот законопроект, является "любой общественный контроль или рядовой пикет".

В свою очередь глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал закон "диктаторским".