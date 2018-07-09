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В Европе обеспокоены законом Украины о блокировке сайтов

Совет Европы
15:56 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: В Совете Европы видят угрозу свободе слова в законопроекте о блокировании сайтов в Украине.

В Совете Европы заявили об угрозе свободе слова со стороны украинского государства из-за законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам нацбезопасности в информационной сфере", который позволяет досудебное блокирование сайтов.

Об этом говорится в перечне уведомлений Совета Европы относительно угроз свободе слова.

В Совете Европы отметили, что ряд медиа-организаций оценили закон как попытку ввести цензуру в интернете и нарушить принципы приватности в интернете.

Как отмечается, украинская власть пока не отреагировала на озабоченность Совета Европы.

Напомним, законопроект, которым СБУ хотят разрешить блокировать сайты, уже внесен в повестку дня Верховной рады. Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект №6688, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Авторами закона являются нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тимчук и Татьяна Чорновил (оба – НФ).

Ранее законодательной инициативой возмутилась первый заместитель председателя комитета свободы слова и информационной политики Ольга Червакова. Она заявила, что примером таких угроз, с которыми предлагает бороться этот законопроект, является "любой общественный контроль или рядовой пикет".

В свою очередь глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал закон "диктаторским".

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Новости Украины, Блокировка сайтовй, Закон, Свобода слова, Совет Европы, Украина.
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