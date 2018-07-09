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В ЕС признают достижения Украины по антикоррупционным реформам

Дональд Туск и Петр Порошенко
17:01 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: В ЕС настаивают на важности антикоррупционной борьбы в Украине, а также на необходимости внесения поправок в принятый закон об Антикоррупционном суде.

Европейский Союз признает прогресс Украины в осуществлении реформ и подчеркивает, что антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины.

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент.

Заметим, президент Евросовета обратился к украинской делегации и журналистам на украинском языке.

"Европейский Союз признает тот серьезный прогресс, который Украина осуществила в процессе реформ", - заявил Дональд Туск. Он подчеркнул, что ряд реформ, в частности, пенсионной сферы и здравоохранения, в долгосрочной перспективе сделают Украину сильнее.

Туск добавил, что ЕС приветствует недавний закон о создании Высшего антикоррупционного суда, однако отметил необходимость изменений в него.

"Ждем принятия поправок, которые нужны для надлежащей работы суда", - сказал он, добавив, что антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины.

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Новости Украины, Дональд Туск, Реформы, Украина, Украина-ЕС.
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