В ЕС признают достижения Украины по антикоррупционным реформам

Европейский Союз признает прогресс Украины в осуществлении реформ и подчеркивает, что антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины.

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент.

Заметим, президент Евросовета обратился к украинской делегации и журналистам на украинском языке.

"Европейский Союз признает тот серьезный прогресс, который Украина осуществила в процессе реформ", - заявил Дональд Туск. Он подчеркнул, что ряд реформ, в частности, пенсионной сферы и здравоохранения, в долгосрочной перспективе сделают Украину сильнее.

Туск добавил, что ЕС приветствует недавний закон о создании Высшего антикоррупционного суда, однако отметил необходимость изменений в него.

"Ждем принятия поправок, которые нужны для надлежащей работы суда", - сказал он, добавив, что антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины.