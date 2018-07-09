Гройсман в Турции отмечает поддержку крымских татар

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в г.Анкаре принял участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает в понедельник пресс-служба украинского правительства, в ходе визита в турецкую столицу В.Гройсмана сопровождали члены Кабинета министров, а также уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Турция – важный экономический и политический партнер. У нас много совместных планов во взаимной торговле, энергетике. Мы также благодарны за позицию по защите крымских татар", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По информации украинского правительства, в 2017 году товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 20,1% и достиг $3,78 млрд с положительным сальдо в $1,26 млрд.

Как сообщалось, 12 июня Высшая избирательная комиссия Турции объявил о победе Р.Т.Эрдогана на выборах президента страны.