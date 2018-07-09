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Выборы в Украине: ЕС поможет противодействовать вмешательству РФ

Выборы
22:09 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина и ЕС договорились координировать шаги по противодействию угрозам вмешательства в выборы.

Участники 20-го саммита Украина - Евросоюз договорились координировать шаги по противодействию угрозам вмешательства в выборы, в том числе кибератакам и кампаниям по дезинформации, сообщил украинский президент Петр Порошенко.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, во время саммита Украина – ЕС в понедельник в Брюсселе участники обсуждали предстоящие выборы, как в Украине – парламентские и президентские, так и в ЕС в следующем году.

"Без сомнения, Кремль попытается вновь вмешаться, но на этот раз мы будем готовы. Мы согласились координировать и предпринимать совместные меры для противодействия угрозам вмешательства любого характера, независимо от того, это кампания по дезинформации или кибератаки", - сказал глава Украинского государства на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

П.Порошенко сообщил, что доволен результатами дискуссий и "покидает саммит с оптимизмом относительно дальнейшего успешного развития нашей амбициозной повестки дня".

Президент Европейского Совета Д.Туск, в свою очередь, отметил непоколебимую дружбу между ЕС и Украиной и подтвердил обсуждение путей дальнейшего ее развития.

А президент Еврокомиссии Ж.-К.Юнкер также выразил удовлетворение прогрессом, который произошел за последние четыре года. "Мы достигли большого прогресса, чем за предыдущие 20 лет. Благодаря усилиям президента Украины мы достигли безвизового режима в 2017 году. Я рад, что более полумиллиона граждан Украины уже воспользовались этой возможностью. Это сближает наши народы. Это еще раз доказывает, что украинцам можно доверять", - сказал он.

Ж.-К.Юнкер также отметил, что двусторонняя торговля выросла почти на 25% за последний год.

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Новости Украины, Вмешательство в выборы, Выборы 2018, ЕС, Украина.
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