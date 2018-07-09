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ЕС призывает Украину к полной реализации положений закона "О нацбезопасности"

Украина - ЕС
23:45 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В ЕС приветствовали принятие Украиной закона о нацбезопасности.

Европейский Союз приветствовал принятие закона о национальной безопасности Украины и призвал власти к полной реализации его положений.

Согласно заявлению, размещенному в понедельник на странице Представительства ЕС в Украине в соцсети Фейсбук, принятие закона "О национальной безопасности Украины" стало важным шагом на пути к приближению сектора безопасности Украины к европейским принципам и стандартам.

"Закон создает правовую основу для дальнейшего реформирования Службы безопасности Украины, которое должно быть доведено до конца", - подчеркнули в ЕС.

Также европейские партнеры призвали Украину приложить все усилия для полной реализации положений закона, предусматривающих, в частности, своевременную разработку, принятие и внедрение других нормативно-правовых актов в этой сфере.

"Европейский Союз в лице консультативного миссии ЕС будет продолжать участвовать в работе Международной консультативной группы для предоставления рекомендаций и поддержки Украины в этом процессе", - добавили в ЕС.

Как сообщалось, 5 июля президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный ранее Верховной Радой законопроект №8068 о национальной безопасности Украины, который определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, а также определяет в числе фундаментальных национальных интересов обретение членства в ЕС и НАТО.

Верховная Рада приняла данный закон во втором чтении и в целом 21 июня.

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Новости Украины, ЕС, Закон о нацбезопасности, Представительство ЕС, СБУ.
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