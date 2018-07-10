Сытник: Холодницкий угрожает детективам НАБУ (Видео)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получают угрозы от руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Соответствующие докладные записки получает от них глава НАБУ Артем Сытник, передает "Новое время".

"Сейчас, к сожалению, я получаю докладные записки от детективов, что именно со стороны конкретного лица в САП идут постоянные угрозы в их адрес", - сказал он, отвечая на вопрос о нынешних отношениях с руководителем САП.

Он добавил, что угрозы касаются действий НАБУ, совершенных в рамках дел, по которым были проведены следственные действия.

"Я надеюсь, что решение будет соответствующим и все это прекратится наконец. Потому что сейчас ко мне на почту приходят докладные записки от детективов о том, что они постоянно находятся под угрозами мести и определенной реакции со стороны прокурора, главного антикоррупционного прокурора", - добавил Сытник.

Руководитель НАБУ отметил, что последняя угроза касалась производства в отношении "янтарного дела".

"Я вообще не понял, в чем тут производство и зачем так подыгрывать фигурантам по делу.. якобы там была какая-то фальсификация доказательств, и это странно, потому что эти доказательства перед направлением ходатайства в Верховную Раду про снятие иммунитета изучались, все записи переслушивались как детективами, так и прокурорами. Сейчас, через уже почти год, регистрируется какое-то производство, что якобы детектив там что-то сфальсифицировал, какой-то протокол записи, которая была прослушана совместно прокурором и этим детективом. И это дело переводится в СБУ для расследования", - говорит Сытник.

По его словам, все это "тянет на увольнение", однако существует определенный нюанс в законодательстве о прокуратуре, который сейчас рассматривают.