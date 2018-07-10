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Сытник: Холодницкий угрожает детективам НАБУ (Видео)

Артем Сытник
05:42 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Руководитель НАБУ отметил, что последняя угроза касалась производства в отношении "янтарного дела".

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получают угрозы от руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Соответствующие докладные записки получает от них глава НАБУ Артем Сытник, передает "Новое время".

"Сейчас, к сожалению, я получаю докладные записки от детективов, что именно со стороны конкретного лица в САП идут постоянные угрозы в их адрес", - сказал он, отвечая на вопрос о нынешних отношениях с руководителем САП.

Он добавил, что угрозы касаются действий НАБУ, совершенных в рамках дел, по которым были проведены следственные действия.

"Я надеюсь, что решение будет соответствующим и все это прекратится наконец. Потому что сейчас ко мне на почту приходят докладные записки от детективов о том, что они постоянно находятся под угрозами мести и определенной реакции со стороны прокурора, главного антикоррупционного прокурора", - добавил Сытник.

Руководитель НАБУ отметил, что последняя угроза касалась производства в отношении "янтарного дела".

"Я вообще не понял, в чем тут производство и зачем так подыгрывать фигурантам по делу.. якобы там была какая-то фальсификация доказательств, и это странно, потому что эти доказательства перед направлением ходатайства в Верховную Раду про снятие иммунитета изучались, все записи переслушивались как детективами, так и прокурорами. Сейчас, через уже почти год, регистрируется какое-то производство, что якобы детектив там что-то сфальсифицировал, какой-то протокол записи, которая была прослушана совместно прокурором и этим детективом. И это дело переводится в СБУ для расследования", - говорит Сытник.

По его словам, все это "тянет на увольнение", однако существует определенный нюанс в законодательстве о прокуратуре, который сейчас рассматривают.

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий.
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