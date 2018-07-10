МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами

В посольстве Украины в Польше откоментировали высказывания Люблинского воеводы Пшемислава Чарнко во время брифинга в понедельник относительно чествования памяти погибших президентами Украины и Польши.

"Чествование памяти погибших представителей каждой из стран, какой бы национальности они ни были - это не провокация, а высоконравственный христианский поступок, который совершили 8 июля Президенты Украины и Польши. В христианской традиции умершие поминаются в любое время года без упоминания о дате смерти, особенно когда это осуществляется в присутствии духовных лиц. Нашим общим долгом является сохранение памяти о всех погибших, независимо от того, идет ли речь о нескольких сотнях человек, или о нескольких десятках тысяч", – говорится в комментарии посольства на странице Министерства иностранных дел Украины в Фейсбук в понедельник.

Также отмечается, что украинцев, которые поднимают на официальных мероприятиях национальные флаги, никоим образом нельзя называть националистами и провокаторами. Аналогичным должно быть определение и к полякам, которые публично используют национальные флаги.

"Убеждены, однако, что люди с национальными флагами заботятся не только о достоинстве своего государства, но и о дружеских и добрососедских отношениях между Украиной и Республикой Польша", – сказано в сообщении.

Кроме того, в посольстве обратили внимание на значение фундаментального принципа межгосударственных отношений.

"Политики и должностные лица не должны манипулировать историей. Особенно это имеет значение тогда, когда они сами признают, что не является историками, не знают установленных фактов и не углубляются в суть вопроса, о котором говорят", – подытожили украинские дипломаты.