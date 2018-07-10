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Труханов против Украины: мэр Одессы подал иск в ЕСПЧ

ЕСПЧ
08:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Геннадий Труханов подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), считая, что во время задержания были нарушены его права.

Об этом сообщает официальный сайт юридической компании Equity, которая представляет его интересы.

"Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление городского головы г. Одесса Геннадия Труханова о нарушении ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – «право на свободу и личную неприкосновенность» лица", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что в заявлении содержатся жалобы относительно незаконного задержания Труханова правоохранительными органами, которое имело место 14 февраля 2018 года в аэропорту "Борисполь".

«Мы неоднократно говорили о негативных процессуальных последствиях незаконного задержания Геннадия Труханова и факте нарушения правоохранительными органами национального законодательства и международных обязательств. Соответствующая жалоба была принята и Европейским судом по правам человека 6 июня 2018 года. Мы верим, что дальнейшее справедливое разбирательство и решение суда побудит правоохранительные органы действовать в рамках законных предписаний и сделает невозможным незаконное задержание как негативной национальной практики!», – цитирует сайт адвоката Труханова, партнера EQUITY, Александра Лысака.

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Новости Украины, Геннадий Труханов, ЕСПЧ, Одесский мэр.
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