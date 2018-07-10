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Стало известно, когда Рада вернется к вопросу обновления ЦИК
11:43 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Верховная Рада включила вопрос назначения нового состава Центризбиркома в повестку дня на четверг.
Руководители фракций и групп Верховной Рады договорились вернуться к рассмотрения в зале вопроса обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг, 12 июля, сообщает глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
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"Мы добились: вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня на четверг", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.
При этом А.Герасимов не рассказал никаких деталей состоявшихся по этому поводу консультаций, добавив, что консультации продолжаются.
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