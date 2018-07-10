Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Стало известно, когда Рада вернется к вопросу обновления ЦИК

Рада Украины
11:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада включила вопрос назначения нового состава Центризбиркома в повестку дня на четверг.

Руководители фракций и групп Верховной Рады договорились вернуться к рассмотрения в зале вопроса обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг, 12 июля, сообщает глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

В Раде рассмотрят идею увеличения количества членов ЦИК

"Мы добились: вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня на четверг", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

При этом А.Герасимов не рассказал никаких деталей состоявшихся по этому поводу консультаций, добавив, что консультации продолжаются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Артур Герасимов, Блок Петра Порошенко, Верховная Рада, Украина, Центральная Избирательная Комиссия, ЦИК.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Сестра Сенцова: Нету вещественных доказательств, что Сенцов жив Порошенко о Путине перед встречей с Трампом: Он жаждет нашего поражения Кабмин назначил двух новых заместителей ГФС

Последние новости

Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0