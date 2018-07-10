Стало известно, когда Рада вернется к вопросу обновления ЦИК

Руководители фракций и групп Верховной Рады договорились вернуться к рассмотрения в зале вопроса обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг, 12 июля, сообщает глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Мы добились: вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня на четверг", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

При этом А.Герасимов не рассказал никаких деталей состоявшихся по этому поводу консультаций, добавив, что консультации продолжаются.