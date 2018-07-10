Президенты Польши и Украины встретятся во время саммита НАТО

Во время саммита НАТО, который начнется в ближайшую среду в Брюсселе, президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Украины Петром Порошенко, встреча пройдет по инициативе украинской стороны. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерський.

По его словам, будущие переговоры президентов свидетельствуют о том, что диалог между Польшей и Украиной "является активным и длительным, и ему не нужны внешние стимулы".

Так Кшиштоф Щерський прокомментировал слова президента Европейского совета Дональда Туска, который призвал в понедельник власти Польши и Украины к уменьшению напряженности на историческом фоне. По мнению экс-премьер-министра Польши, эта напряженность показывает, что не все справились со своим домашним заданием по истории.

В последние дни разногласия между Польшей и Украиной по историческим вопросам в очередной раз усилились в связи с 75-й годовщиной Волынской трагедии.

Власть в Киеве организовала свои мероприятия по чествованию жертв польско-украинского конфликта периода Второй мировой войны в прошлую пятницу, накануне семьдесят пятой годовщины Волынского преступления, празднование которых польская сторона провела в том же регионе в субботу и воскресенье, 7 и 8 июля. Встречи лидеров двух государств не произошло.

В воскресенье на кладбище в селе Олыка на Волыни президент Дуда призвал украинскую власть вернуть возможность проведения эксгумаций останков жертв Волынской трагедии, которые покоятся в Украине. Вместе с тем Президент Петр Порошенко в тот же день в селе Сагринь в Люблинском воеводстве принял участие в чествовании памяти нескольких сотен украинцев, убитых во время акции, проведенной в 1944 году польским вооруженным подпольем. Среди прочего он отметил, что Киев надеется на изменения в поправках к закону об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся украинцев.

Как сообщается, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Польша должна демонстрировать солидарность с Украиной на саммите ЕС.