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Президенты Польши и Украины встретятся во время саммита НАТО

Флаг Украины и Польши
12:05 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Анджей Дуда и Петр Порошенко встретятся в Брюсселе во время саммита НАТО, встреча состоится по инициативе украинской стороны.

Во время саммита НАТО, который начнется в ближайшую среду в Брюсселе, президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Украины Петром Порошенко, встреча пройдет по инициативе украинской стороны. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерський.

По его словам, будущие переговоры президентов свидетельствуют о том, что диалог между Польшей и Украиной "является активным и длительным, и ему не нужны внешние стимулы".

Так Кшиштоф Щерський прокомментировал слова президента Европейского совета Дональда Туска, который призвал в понедельник власти Польши и Украины к уменьшению напряженности на историческом фоне. По мнению экс-премьер-министра Польши, эта напряженность показывает, что не все справились со своим домашним заданием по истории.

В последние дни разногласия между Польшей и Украиной по историческим вопросам в очередной раз усилились в связи с 75-й годовщиной Волынской трагедии.

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Власть в Киеве организовала свои мероприятия по чествованию жертв польско-украинского конфликта периода Второй мировой войны в прошлую пятницу, накануне семьдесят пятой годовщины Волынского преступления, празднование которых польская сторона провела в том же регионе в субботу и воскресенье, 7 и 8 июля. Встречи лидеров двух государств не произошло.

В воскресенье на кладбище в селе Олыка на Волыни президент Дуда призвал украинскую власть вернуть возможность проведения эксгумаций останков жертв Волынской трагедии, которые покоятся в Украине. Вместе с тем Президент Петр Порошенко в тот же день в селе Сагринь в Люблинском воеводстве принял участие в чествовании памяти нескольких сотен украинцев, убитых во время акции, проведенной в 1944 году польским вооруженным подпольем. Среди прочего он отметил, что Киев надеется на изменения в поправках к закону об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся украинцев.

Как сообщается, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Польша должна демонстрировать солидарность с Украиной на саммите ЕС.

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Новости Украины, Анджей Дуда, НАТО, Петр Порошенко, Польша, Саммит, Саммит НАТО, Украина.
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