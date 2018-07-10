Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Сестра Сенцова: Нету вещественных доказательств, что Сенцов жив

Сенцов
13:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Олег Сенцов, который 14 мая объявил голодовку жив и продолжает голодовку.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который в российской колонии 14 мая объявил голодовку, жив и продолжает свой протест, несмотря на истощение. Об этом сестра Олега Сенцова Наталия Каплан на своей странице в Facebook.

 

"Я не знаю откуда он берет столько сил", - добавила она.

По словам Каплан, у нее нет вещественных доказательств того, что Олег жив, поскольку перед свиданием забирают все и заставляют подписать документ, аудио и/или видеосъемка наказывается лишением свободы.

Европейский суд по правам человека 6 июля получил от России ответ на запрос о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии более 50 дней.

Напомним, 21 июня Министерство юстиции подало обращение в интересах Олега Сенцова в ЕСПЧ о предоставлении правительству РФ указаний относительно содержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Олега Сенцова, предоставление представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, доступа к нему, а также информации о состоянии его здоровья.

ЕСПЧ ответил на представление украинского правительства. В суде отметили, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос в РФ о состоянии здоровья Олега Сенцова и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации.

В Берлине прошла акция в поддержку Сенцова

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Голодовка, Олег Сенцов, Политзаключенный, Россия, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко о Путине перед встречей с Трампом: Он жаждет нашего поражения Кабмин назначил двух новых заместителей ГФС Президенты Польши и Украины встретятся во время саммита НАТО

Последние новости

Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0