Порошенко о Путине перед встречей с Трампом: Он жаждет нашего поражения

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированная на следующей неделе в Хельсинки, подтвердит, что Украина находится на переднем крае европейской и трансатлантической политики, отмечает президент Украины Петр Порошенко в своей статье, опубликованной на сайте газеты Financial Times.

"Эта "украинская неделя" отправит мощное послание, которое будет услышано в Брюсселе и за его пределами - самое главное в Хельсинки. Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его попытках вернуть Путина в строй. Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится", - пишет П.Порошенко.

Глава украинского государства также отмечает, что встреча Д.Трампа и В.Путина состоится в 28-ю годовщину провозглашения украинским парламентом государственного суверенитета.

П.Порошенко отмечает, что проблемы, стоящие перед Украиной, в настоящее время огромны, "но сейчас не время ослабить давление на Россию". "Сделать это было бы признанием слабости. Вместо этого мы должны дать понять, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы… В Брюсселе на этой неделе мы дадим понять, что цена для Россию за ее агрессию будет расти до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения и не закончится оккупация Крыма и Донбасса. Настало время для конкретных действий", - пишет украинский президент.

Как ожидается, встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.