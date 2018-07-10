Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

В Киеве назвали главные препятствия для евроинтеграции Украины

Евроинтеграция
13:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала главные препятствия евроинтеграции Украины.

Для 30% жителей Украины полное членство в ЕС видится лучшей моделью для сближения.

Об этом сказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук в Киеве во время презентации результатов исследования.

"Несколько неожиданными были ответы на вопрос - какая степень сближения Украины с ЕС вас устроила бы? Т.е. пока наши дипломаты ломают копья на всех дипломатических переговорах о хотя бы какой-то призрачной перспективе членства Украины, признании наших европейских устремлений, то лишь для 30% жителей Украины полное членство в ЕС является наиболее желаемой моделью... Т.е. у общества нет розовых очков, как часто считают европейские чиновники", - сказала она.

Следующий ответ по популярности относительно модели сближения с ЕС - свободная торговля без каких-то ограничений (21%). И третий ответ - устраивает нынешнюю степень отношений(20%), а 14% считают, что надо отказаться от сближения с ЕС.

"При этом, если на западе 54% хотят полного членства в ЕС, то на востоке Украины только 13% хотят полного членства, а четверть опрошенных на востоке против такого членства", - добавила Гетьманчук.

Кроме того, по ее словам, 40% украинцев считают, что евроинтеграция будет успешной, если они будут видеть лучшее обслуживание в больницах, комфортный общественный транспорт, социальную инфраструктуру.

Также, согласно опросу, главным препятствиям для евроинтеграции в областях украинцы считают нехватку средств и взяточничество местных чиновников (по 37%).

"Представление о главных препятствиях для евроинтеграции в регионах Украины именно такое", - прокомментировала Гетьманчук.

В свою очередь директор Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заметила, что исследование показывает очень требовательное отношение людей к государственным институциям.

"В основе каждой из проблем(соцобеспечение, транспортная инфраструктура - ред.) - дееспособность институций и выполнение Соглашения об ассоциации", - сказала она.

Общенациональный опрос проводился в мае 2018 года социологической компанией GfK Ukraine в рамках реализации проекта "Программа содействия общественной активности "Приобщайся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется международной организацией Pact в Украине. В опросе участвовали не менее 2000 человек на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Алена Гетьманчук, Евроинтеграция, ЕС, Киев, Ольга Стефанишина, Украина, Украина-ЕС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко о Путине перед встречей с Трампом: Он жаждет нашего поражения Кабмин назначил двух новых заместителей ГФС Президенты Польши и Украины встретятся во время саммита НАТО

Последние новости

Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным "Джеку Воробью" предъявляют обвинение за избиение коллеги
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
19:22 "Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0