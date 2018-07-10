В Киеве назвали главные препятствия для евроинтеграции Украины

Для 30% жителей Украины полное членство в ЕС видится лучшей моделью для сближения.

Об этом сказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук в Киеве во время презентации результатов исследования.

"Несколько неожиданными были ответы на вопрос - какая степень сближения Украины с ЕС вас устроила бы? Т.е. пока наши дипломаты ломают копья на всех дипломатических переговорах о хотя бы какой-то призрачной перспективе членства Украины, признании наших европейских устремлений, то лишь для 30% жителей Украины полное членство в ЕС является наиболее желаемой моделью... Т.е. у общества нет розовых очков, как часто считают европейские чиновники", - сказала она.

Следующий ответ по популярности относительно модели сближения с ЕС - свободная торговля без каких-то ограничений (21%). И третий ответ - устраивает нынешнюю степень отношений(20%), а 14% считают, что надо отказаться от сближения с ЕС.

"При этом, если на западе 54% хотят полного членства в ЕС, то на востоке Украины только 13% хотят полного членства, а четверть опрошенных на востоке против такого членства", - добавила Гетьманчук.

Кроме того, по ее словам, 40% украинцев считают, что евроинтеграция будет успешной, если они будут видеть лучшее обслуживание в больницах, комфортный общественный транспорт, социальную инфраструктуру.

Также, согласно опросу, главным препятствиям для евроинтеграции в областях украинцы считают нехватку средств и взяточничество местных чиновников (по 37%).

"Представление о главных препятствиях для евроинтеграции в регионах Украины именно такое", - прокомментировала Гетьманчук.

В свою очередь директор Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заметила, что исследование показывает очень требовательное отношение людей к государственным институциям.

"В основе каждой из проблем(соцобеспечение, транспортная инфраструктура - ред.) - дееспособность институций и выполнение Соглашения об ассоциации", - сказала она.

Общенациональный опрос проводился в мае 2018 года социологической компанией GfK Ukraine в рамках реализации проекта "Программа содействия общественной активности "Приобщайся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется международной организацией Pact в Украине. В опросе участвовали не менее 2000 человек на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.