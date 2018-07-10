ВР приняла закон о маркировке органической продукции

За принятие соответствующего законопроекта №5448-д во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутатов при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

Данный закон определяет основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, принципы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка органической продукции, правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в отмеченных сферах.

"Действующий на сегодня Закон Украины "О производстве и обращении органической сельскохозяйственной продукции и сырья" не обеспечивает надлежащее функционирование рынка органической продукции, который создает благоприятную среду для введения в обращение фальсифицированной органической продукции и позволяет избегать ответственности за нарушение законодательства в этой сфере. Это негативно влияет на защиту прав потребителей и считается недобросовестной конкуренцией среди субъектов ведения хозяйства. Существенным недостатком действующего закона также является его несоответствие законодательству Европейского Союза. Доработанным ко второму чтению законопроектом № 5448-д решаются все эти вопросы", - отметил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, презентуя доработанный законопроект.

В частности он уточнил, что законом предусмотрена сертификация самого процесса производства, а не конечного продукта, который отвечает законодательству ЕС. Такой подход, по словам Бакуменко, будет гарантировать потребителям уверенность в качестве продуктов, маркированных как органические.

Также законом вводится эффективный механизм осуществления контроля в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции.

Кроме того, предусматриваются существенные штрафные санкции за нарушение требований к производству, обращению и маркировке органической продукции, невыполнению законных требований относительно устранения нарушений.

Так, в соответствии с законом, операторы несут ответственность за невыполнение, несвоевременное выполнение законных требований (предписаний, предписывающих актов) относительно устранения нарушений требований законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции. За такие действия определено наказание в виде наложения штрафа на юридические лица в размере восьми минимальных заработных плат, на физические лица - предпринимателей - в размере пяти минимальных заработных плат. В то же время непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации об объемах органической продукции, которая вводится в обращение, влекут за собой наложение штрафа на юридические лица в размере пяти минимальных заработных плат, на физические лица - предпринимателей - в размере трех минимальных заработных плат. За маркировку продукции государственным логотипом для органической продукции или использование в маркировке обозначений и надписей "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик" при отсутствии соответствующего сертификата будет накладываться штраф на юридические лица в размере восьми минимальных заработных плат, на физические лица - предпринимателей - в размере пяти минимальных заработных плат.

Невыполнение, несвоевременное выполнение законных требований (предписаний, предписывающих актов) относительно устранения нарушений требований законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции органами сертификации влекут за собой наложение штрафа в размере восьми минимальных заработных плат.

Юридические лица, реализующие продукцию, маркированную как органическую, будут платить штраф в размере восьми минимальных заработных плат, а физические лица-предприниматели - в размере пяти минимальных заработных плат за введение в обращение или реализацию продукции без сертификата, удостоверяющего соответствие процесса производства продукции и ее обращения требованиям законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции или требованиям законодательства государства происхождения такой продукции.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через один год со дня вступления в силу.