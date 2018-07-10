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Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
17:55 Сегодня Телеграф
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine via Flickr
Новости Украины: Посол США Мари Йованович заявила, что Штаты не изменят отношение к Украине, относительно к Крыму.
Посол США в Украине Мари Йованович констатировала отсутствие изменений в американской политике в вопросе Крыма.
"Американская политика относительно Крыма является неизменной: мы рассматриваем Крым как часть Украины и никаких изменений не предвидится в этой политике", - сказала дипломат в ходе дискуссии Киевского форума по безопасности "Чего стоит ожидать от саммита НАТО 2018 года?" во вторник в Киеве.
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М.Йованович также напомнила, что США предоставляют значительный объем помощи в различных вопросах, в частности, в сфере безопасности.
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