Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма

Посол США в Украине Мари Йованович констатировала отсутствие изменений в американской политике в вопросе Крыма.

"Американская политика относительно Крыма является неизменной: мы рассматриваем Крым как часть Украины и никаких изменений не предвидится в этой политике", - сказала дипломат в ходе дискуссии Киевского форума по безопасности "Чего стоит ожидать от саммита НАТО 2018 года?" во вторник в Киеве.

М.Йованович также напомнила, что США предоставляют значительный объем помощи в различных вопросах, в частности, в сфере безопасности.