Посол: В НАТО не готовы начать с Украиной переговоры об обретении членства

Посол Канады в Украине Роман Ващук считает, что вопрос Украины на предстоящем саммите НАТО будет подниматься, но в нынешних условиях в Альянсе не готовы позитивно ответить на желание Украины относительно членства.

"Я надеюсь, что вопрос Украины будет обсуждаться … в позитивном ключе, что все союзники - большие и маленькие - поймут, что нужно подходить к вопросам стратегическим именно политически", - сказал он в ходе дискуссии Киевского форума по безопасности "Чего стоит ожидать от саммита НАТО 2018 года?" во вторник в Киеве.

Дипломат также подчеркнул важность единства среди членов НАТО: "Нам нужно внутри Альянса продемонстрировать сплоченность и единство. И над этим на протяжении следующих двух дней нужно будет работать".

Отвечая на вопрос о том, настал ли тот момент, когда желание Украины относительно полноценного членства может быть позитивно воспринято на саммите НАТО, посол сказал: "К сожалению, чувство политического реализма указывает, что ответ на ваш вопрос "нет", не в нынешних обстоятельствах".

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля.