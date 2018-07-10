Порошенко примет участие в саммите НАТО

Президент Украины Петр Порошенко 11-12 июля посетит Брюссель (Бельгия) для участия в саммите НАТО по приглашению генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

"В рамках саммита глава государства примет участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием Украины и Грузии, а также в заседании глав государств и правительств стран-контрибуторов миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", - сообщается на сайте главы Украинского государства.

Программа визита также предусматривает ряд двусторонних встреч П.Порошенко с лидерами иностранных государств, которые примут участие в саммите.

Кроме того, президент примет участие в специальной сессии "НАТО привлекает: Диалог в рамках Брюссельского саммита", которую проведет Немецкий фонд Маршалла в штаб-квартире Альянса.