Порошенко пожелал Трампу успехов в возвращении Путина на верный путь

Президент Петр Порошенко в статье в британском издании Financial Times заявил, что желает президенту США Дональду Трампу "вернуть на верный путь" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает администрация президента, передает 112.

"Я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь. Зная его, как я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и никогда им не будет", - сказал Порошенко.

Президент также напомнил, что встреча президентов Трампа и Путина придется на 28-ю годовщину принятия украинским парламентом Декларации о государственном суверенитете: "шаг, который стал толчком для Украины на пути к независимости".

Напомним, Трамп и Путин встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Трамп заявлял, что поднимет тему вмешательства РФ в выборы США в 2016 году, также обсудит конфликты в Сирии и Украине. Многие опасаются, что на встрече он может признать Крым российским.