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Посол: США готовы помочь украинской армии достичь стандартов НАТО

Мари Йованович
07:15 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В США видят положительные перемены в вооруженных силах Украины за последние четыре года, и надеются на сохранение этой тенденции.

США положительно оценивают стремление украинских военных достичь стандартов НАТО и планируют оказывать в этом помощь Украине.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович во время дискуссии на Киевском безопасностном форуме "Чего ожидать от саммита НАТО 2018?" во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

«Украина имеет достаточно дееспособные вооруженные силы, и мы видим, как за последние четыре года они изменились. Мы рассчитываем увидеть такую же эволюцию в течение следующей четырех лет. Украинские военные установили очень высокую планку для себя - достичь стандартов НАТО. И мы хотим сделать все возможное для того, чтобы поддержать Украину на этом пути", - заявила дипломат.

Она также отметила, что очень важными являются усилия Украины в области реформирования, в частности отметила закон "О национальной безопасности", который "является рамочным законом для архитектуры национальной безопасности в Украине".

"Следующий шаг будет еще сложнее - это внедрение реформ и продвижение вперед других законов, которые бы сделали украинские вооруженные силы по-настоящему дееспособными, так же как вооруженные силы НАТО, а не просто выглядели как такие. Этот процесс абсолютно необходим для того, чтобы Украина двигалась в направлении к НАТО и в конечном итоге к членству в НАТО", - отметила посол.

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Новости Украины, ВСУ, Мари Йованович, НАТО, США.
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