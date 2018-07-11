Гриневич рассказала о новых "языковых" претензиях со стороны Венгрии

Венгрия согласилась с тем, что Украина должна выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, зато находит новые поводы для недовольства языковой политикой в Украине. Об этом на брифинге сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Досадно, что Венгрия находит новые поводы для недовольства. Сейчас венгерской стороне не нравится проект закона о языке в парламенте, он еще не прошел первое чтение, а они уже о нем говорят", - сказала Гриневич.

Она отметила, что 23 июня во время встречи министров иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сиярто выразил позицию, что Венгрия требует от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии. Воплощение этих рекомендаций, по словам Гриневич, - дело украинского парламента. Зато раньше венгерская сторона требовала, чтобы преподавание в школах венгерского меньшинства велось 100% на венгерском языке. Рекомендации Венецианской комиссии, по словам Гриневич, подходят с точки зрения образовательного процесса, к тому же Венецианская комиссия не требовала от Украины менять статью о языке образования.

Гриневич сообщила, что именно сегодня, 11 июля, пройдут очередные переговоры с лидерами венгерской общины в Украине, где будет обсуждаться закон об общем среднем образовании.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Его норма относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом, в частности в Венгрии.

Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке. Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отвергает.