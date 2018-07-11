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Рада приймет закон об антикоррупционном суде

Андрей Парубий
14:12 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что на этой неделе Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рассмотрит законопроекты о снятии деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Председатель ВР Андрей Парубий рассчитывает, что поправку к закону о Высшем антикоррупционном суде депутаты примут уже в четверг.

Об этом Председатель ВР сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Считаю, что завтра будет ключевым вопросом повестки дня рассмотрение законопроекта №7441, которым предусмотрено внесение изменений в поправки к закону о Высшем антикоррупционном суде. Знаю, что сегодня должен состояться комитет и это нам откроет возможность внести правку в закон №7441 и тем завершить вопрос о создании Высшего антикоррупционного суда... Я надеюсь, что завтрашний день мы сможем пройти успешно, результативно и завершить сессию, по крайней мере, ее пленарную часть", - объяснил Парубий.

В то же время он уточнил, что повестка дня на четверг вряд ли претерпит существенные изменения.

Согласно календарному плану, восьмая сессия ВР продлится до 13 июля.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №7441, предусматривающий внесение изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде, которым предлагается урегулировать вопросы организации и деятельности ВАС и который должен содержать положения об Антикоррупционном суде в части апелляций.

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21 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №7441, которым предлагается урегулировать вопросы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантий деятельности его судей.

В тот же день ВР приняла Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда", которым запустила создание ВАС.

7 июня Рада приняла Закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда, специальные требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности.

Согласно закону, ВАС будет осуществлять правосудие по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к его юрисдикции (подсудности), а также путем осуществления судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в таких уголовных производствах.

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Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, ВАС, Верховная Рада, Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда", Закон о Высшем антикоррупционном суде, Сессия ВР.
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