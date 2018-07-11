Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

СНБО должен рассмотреть проблему осмотра судов Россией

Торговое судно
14:10 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В Минифраструктуры считают, что вопрос об осмотре российской стороной судов, следующих в украинские порты, должен рассмотреть СНБО.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что вопрос об осмотре российскими пограничниками судов, следующих в или из украинских портов, должен быть рассмотрен на уровне Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент, об этом он заявил журналистам после заседания правительства.

"Я все-таки считаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне СНБО. Сегодня мы тоже это поднимали на Кабинете министров. Мы фиксируем с апреля этого года регулярные осмотры с целью остановки всех судов, идущих в направлении мариупольского и бердянского морских портов. Мы понимаем, что РФ делает это умышленно для того, чтобы заставить судовладельцев поменять порты и свои маршруты", - сказал Омелян.

Министр также отметил, что Украина должна принять зеркальные меры в этой ситуации с дополнительной проверкой российской стороной судов, следующих в украинские порты.

"По моему мнению, должны быть наложены как минимум санкции на те российские порты, которые расположены в бассейне Черного моря со стороны европейских стран и других государств", - подчеркнул Омелян.

Как сообщалось, 9 июля вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид заявила, что Федеральная служба безопасности России в Азовском море задержала 7 торговых судов, шедших из или в Мариуполь или Бердянск. По ее словам, днями ранее были задержаны 4 судна.

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что торговые суда были не задержаны, а осмотрены российскими пограничниками. По словам помощника председателя ГПСУ Олега Слободяна, российские пограничники осматривают суда, которые следуют как в украинские порты, так и из них, уже со второй половины апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Омелян, Кабмин, Минифраструктуры, Осмотр судов, СНБО, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

САП закрыла "дело рюкзаков", в котором фигурировали сын главы МВД Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по катастрофе МН17 В Украине появится комиссия по вопросам пропавших без вести

Последние новости

По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото) Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0