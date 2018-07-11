СНБО должен рассмотреть проблему осмотра судов Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что вопрос об осмотре российскими пограничниками судов, следующих в или из украинских портов, должен быть рассмотрен на уровне Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент, об этом он заявил журналистам после заседания правительства.

"Я все-таки считаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне СНБО. Сегодня мы тоже это поднимали на Кабинете министров. Мы фиксируем с апреля этого года регулярные осмотры с целью остановки всех судов, идущих в направлении мариупольского и бердянского морских портов. Мы понимаем, что РФ делает это умышленно для того, чтобы заставить судовладельцев поменять порты и свои маршруты", - сказал Омелян.

Министр также отметил, что Украина должна принять зеркальные меры в этой ситуации с дополнительной проверкой российской стороной судов, следующих в украинские порты.

"По моему мнению, должны быть наложены как минимум санкции на те российские порты, которые расположены в бассейне Черного моря со стороны европейских стран и других государств", - подчеркнул Омелян.

Как сообщалось, 9 июля вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид заявила, что Федеральная служба безопасности России в Азовском море задержала 7 торговых судов, шедших из или в Мариуполь или Бердянск. По ее словам, днями ранее были задержаны 4 судна.

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что торговые суда были не задержаны, а осмотрены российскими пограничниками. По словам помощника председателя ГПСУ Олега Слободяна, российские пограничники осматривают суда, которые следуют как в украинские порты, так и из них, уже со второй половины апреля.