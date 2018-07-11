Парламентарии ОБСЕ требуют от России прекратить аннексию Крыма

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию прекратить аннексию украинского полуострова Крым.

Как говориться на сайте ПА ОБСЕ, сегодня в Берлине в рамках 27-й ежегодной сессии Ассамблеи была принята Берлинская декларация и ряд резолюций, которые вошли в эту декларацию.

В частности, была принята резолюция "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

"Парламентская ассамблея ОБСЕ решительно осуждает незаконную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также вновь призывает Российскую Федерацию отменить попытку аннексии", - говориться в резолюции.

Также ПА ОБСЕ "вновь призывает Российскую Федерацию положить конец агрессии против Украины и полностью выполнять свои обязательства, вытекающие из Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, других норм и принципов международного права, а также принципов и обязательств в рамках ОБСЕ".

Кроме того, парламентарии "осуждают нарушения, злоупотребления, меры и практику дискриминации в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей".

"Парламентская ассамблея ОБСЕ осуждает также противоправное установление Российской Федерацией в оккупированном Крыму законов, юрисдикции и администрации и требует, чтобы Российская Федерация выполняла обязательства по международному праву в отношении соблюдения законов, действовавших в Крыму до оккупации", - говориться в резолюции.

Кроме того, ПА ОБСЕ призывает Российскую Федерацию "выполнять все свои обязательства как оккупирующей державы, осуществляющей фактический контроль над Крымом, в соответствии с применимыми нормами международного права", "восстановить осуществление прав всех лиц, без какой-либо дискриминации по признаку происхождения, религии или убеждений, а также отменить решения о запрете культурных и религиозных учреждений, неправительственных организаций, правозащитных организаций, средств массовой информации и восстановить осуществление прав лиц, принадлежащих к этническим общинам в Крыму, в частности украинцев и крымских татар, в том числе в отношении участия в культурных собраниях".

Также была принята резолюция "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает РФ "безотлагательно и безоговорочно освободить крымских активистов Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния, Ремзи Меметова, Сейрана Салиева, Владимира Балуха, Александра Костенко, Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Арсена Джеппарова, Рефата Алимова и других украинских граждан, которые были незаконно задержаны или заключены в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям de facto властями в оккупированном Крыму".

Парламентарии стран-участниц ОБСЕ призывают РФ "положить конец всем формам запугивания, притеснения, дискриминации и преследования религиозных общин в Крыму".

Также они призывают "прекратить искоренение образования на украинском языке и его изучения, ограничение и подавление культурных, религиозных и иных проявлений украинской идентичности и обеспечить возможность получения образования на украинском и крымскотатарском языках" и "немедленно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности, отозвать решение, запрещающее руководителям Меджлиса въезжать в Крым, и воздержаться от сохранения или установления ограничений в отношении возможности крымскотатарской общины сохранять свои представительные органы, включая Меджлис и Курултай".

В резолюции содержится призыв к России "положить конец практике принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации, в том числе посредством давления или пропаганды", "прекратить преследование и незаконное задержание всех жителей Крыма, которые выступают против незаконной оккупации полуострова".

Также асамблея призывает РФ "провести оперативные, беспристрастные и эффективные расследования всех случаев нарушений прав человека в Крыму, включая случаи пыток, похищений и насильственных исчезновений".

Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Российскую Федерацию "прекратить навязывать применение законов Российской Федерации в оккупированном Крыму, а также принудительно присваивать российское гражданство жителям Крыма в нарушение международного права, а также прекратить насильственную депортацию из Крыма украинских граждан, не имеющих российских паспортов".

Кроме того, парламентарии призывают Россию "воздерживаться от перевода лиц, содержащихся под стражей или в учреждениях социальной опеки, включая детей, в Российскую Федерацию и на другие подконтрольные ей территории" и "прекратить политику изменения демографического состава населения Крыма путем переселения на полуостров собственного населения с российской территории".

ПА ОБСЕ призывает РФ "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ в Крым международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, Организации Объединенных Наций и Совета Европы, а также любым правозащитным НПО или средствам массовой информации, желающим посетить Крым, оценить положение в Крыму и информировать о нем" и "создать и поддерживать безопасные и благоприятные условия для независимой и не подвергающейся необоснованному вмешательству работы журналистов, правозащитников и адвокатов в Крыму".