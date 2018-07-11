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СМИ: Трамп может встретиться с Порошенко раньше, чем с Путиным

Дональд Трамп в Брюсселе
15:48 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф

Новости Украины: Петр Порошенко и Дональд Трамп могут встретиться в Брюсселе уже в ближайшее время.

Президенты Украины и США рассматривают возможность встречи на полях саммита в Брюсселе.

Об этом свидетельствуют источники "Европейской правды".

Уже достигнуто предварительное согласие о проведении коротких переговоров, сообщил один из собеседников.

В администрации президента не обнародуют детальный график Порошенко, но известно, что он прибудет в Брюссель уже в среду. Часть двусторонних встреч состоится уже в среду, вечером Порошенко будет участвовать в совместном ужине глав государств-членов Альянса.

В четверг состоится заседание саммита НАТО с участием руководителей Украины и Грузии, а также саммит миротворческой миссии "Решительная поддержка", действующей в Афганистане. Украина как одна из участниц этой миссии также приглашена к участию в ней.

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в общении с журналистами отказался комментировать информацию о встрече, но заверил, что президент Порошенко проведет ряд двусторонних переговоров.

"Согласован полный список встреч, и я был бы рад его перед вами развернуть, чтобы все ахнули, но лучше подождите до завтра. Все (возможные) встречи завтра будут", - ответил он.

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Новости Украины, Встреча Порошенко и Трампа, Дональд Трамп, Петр Порошенко, США, Украина.
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