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Чубаров: Россия полностью разрушает базовые ценности ОБСЕ

Рефат Чубаров
16:08 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В рамках отношений с Украиной, РФ нарушила 10 Хельсинских принципов, отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Россия, являясь участницей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, полностью разрушает и превращает в пыль базовые ценности организации, заявляет народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Я очень ответственно воспринял тему нашей сессии и обратился к предыдущим документам Парламентской ассамблеи ОБСЕ. При этом разделительной линией для меня стал февраль 2014 года - начало вооруженной агрессии РФ против Украины",- отметил Р.Чубаров на Парламентской ассамблее ОБСЕ во время своего выступления на тему "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ - роль парламента".

Как сообщается, парламентарий подчеркивает, что развитие организации, обеспечение мира в регионе, усиление роли ОБСЕ в предупреждении конфликтов требует выполнения принимаемых организацией решений.

"Я процитирую лишь один пункт из резолюции с очень тревожным названием "Очевидное, грубое и неисправленное нарушение Хельсинкских принципов РФ". Она была принята в 2014 году в ходе ежегодной сессии в Баку…. Начиная с февраля 2014 года, РФ в рамках своих отношений с Украиной нарушила все 10 хельсинкских принципов, причем некоторые из них очевидным, грубым и до сих пор неисправленным образом, а также нарушает свои, принятые по Будапештскому меморандуму, обязательства, равно как и другие международные обязательства", - подчеркнул Р.Чубаров.

Лидер Меджлиса крымских татар в своем выступлении отметил, что прошло 4 года, и за єто время РФ - участник ОБСЕ - не исправила ни одного из 10 нарушенных ею принципов, положенных в основу организации.

"Я понимаю особую сложность ситуации, которая заключается в том, что Россия, как участник ОБСЕ, полностью разрушает, превращает в пыль базовые ценности Организации. Но ведь это не означает, что мы должны молчать, отступая перед агрессией, которая может привести весь регион к катастрофическим и трагическим событиям", - резюмировал Р.Чубаров.

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Все по теме:

Новости Украины, Блок Петра Порошенко, ОБСЕ, Парламентский ассамбле ОБСЕ, Рефат Чубаров, Россия, РФ.
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