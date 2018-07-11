Климкин призвал поляков не уподобляться люблинскому воеводе

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что люблинский воевода Пшемыслав Чарнек перешел грань человечности, когда начал делить погибших украинцев и поляков на существенных и несущественных.

Об этом министр написал в своей статье в издании "Новое время".

"Господин воевода, противопоставляя польские и украинские жертвы, по сути разделяет погибших на более и менее важных, на существенных и несущественных", - отметил Климкин.

"Преступлениями отдельных отрядов украинских националистов против поляков он с легкостью оправдывает преступление Армии Крайовой в Сагрыни, а по сравнению с тысячами погибших поляков "несколько сотен" украинских жертв представляются ему вообще не заслуживающими внимания. Извините, но это уже за гранью добра и зла", - заявил он.

По его словам, абсолютно не по-человечески вешать ярлыки на невинных жертв карательных акций, делить их на хороших и плохих, достойных и не достойных сожаления.

"В последнее время между польской и украинской сторонами было много ожесточенных исторических дискуссий, но, если не ошибаюсь, господин Пшемыслав Чарнек первым перешел эту грань человечности", - заявил Климкин.

При этом он призвал польских оппонентов не уподобляться Чарнеку и не переходить эту границу.

Напомним, Люблинский воевода Пшемыслав Чарнек назвал провокацией события в селе Сагрынь, где при участии президента Украины Петра Порошенко почтили память украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.