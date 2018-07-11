Порошенко провел совещание по проблеме с выплатой пенсий в селах

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на обращение граждан о сокращении отделений "Укрпочты" в сельской местности, а также прекращения предоставления услуги по выплате пенсий через отделения "Укрпочты" в случае, если регулируемые государством тарифы на это не будут повышены, призвав воздержаться от таких шагов и выработать более приемлемый вариант.

"Глава государства подчеркнул неприемлемость таких решений во время совещания с министром социальной политики Андреем Ревой, министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, и.о.гендиректора ПАО "Укрпочта" Игорем Смелянским и председателем правления Пенсионного фонда Алексеем Зарудным", - сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства.

П.Порошенко отметил, что возможное сокращение отделений "Укрпочты" вызывает серьезное беспокойство тех украинцев, кто проживает в сельской местности. "Им стало известно о планах сократить отделения "Укрпочты" в селах, они считают это, и я хочу поддержать их, категорически неприемлемым. Государственные предприятия должны выполнять определенные социальные функции", - подчеркнул президент.

Он добавил, что даже негосударственные предприятия имеют социальную ответственность. "Когда мы оставляем людей наедине без важной услуги - это неприемлемо и не может делаться в одностороннем порядке", - подчеркнул глава государства.

Вторая проблема, которая вызывает беспокойство - обеспечение пенсионеров пенсиями через отделения "Укрпочты". "Также появилась информация о том, что произойдет существенное подорожание этих услуг, что или увеличит дефицит Пенсионного фонда, или уменьшит выплаты пенсий. Я охотно поддержу любые инициативы, которые повышают эффективность деятельности государственных предприятий, но считаю категорически неприемлемым, когда мы вынимаем последние копейки из кармана пенсионера и за этот счет, и таким образом обеспечиваем выполнение плановых показателей доходности", - отметил П.Порошенко.

Глава государства отметил, что поддерживает инициативы по привлечению новых современных методов работы, в частности таких как интернет-торговля, и касательно услуг, где "Укрпочта" является монополистом.

"(Но - ред) Это не может происходить за счет снижения социальных стандартов людей, в первую очередь тех, кто проживает на селе. И не может происходить за счет пенсионеров. Неприемлемо. Мы должны проработать другую модель и до того, как другая модель будет проработана, представлена правительству и утверждена ним, настоятельно рекомендую вам воздержаться от сокращения сети в селах, оставляя людей в одиночестве, и совместно найти позицию с Пенсионным фондом", - подчеркнул П.Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что в сложившейся ситуации "должен быть найден тот компромисс, который позволит эффективно продолжить функционировать системе, пока не будет создана эффективная альтернатива".

"Сегодня мы с вами говорим о защите интересов людей - это, в первую очередь, должна делать власть. И найти ту оптимальную модель, которая позволит нам обеспечить эффективное функционирование государственного предприятия ", - сказал президент.

П.Порошенко также сообщил, что на днях направил соответствующее письмо в Кабинет министров и призвал министров поддержать его позицию на заседании правительства.