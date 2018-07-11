Вышинский остался под арестом

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей еще на 60 суток главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

"Только что Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной республики Крым и ГУ СБУ в АРК о продлении меры пресечения для Кирилла Вышинского, который подозревается в совершении государственной измены и незаконном хранении огнестрельного оружия. Подозреваемый будет находится под стражей до 13 сентября", - написал в среду вечером заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный в своей странице в соцсети Фейсбук.

Украинские правоохранители задержали руководителя "РИА Новости Украина" К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Между тем, 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что К.Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов. "Подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины", - написала Л.Сарган на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе К.Вышинского были выявлены и изъяты пистолет и патроны к нему. Пистолет является огнестрельным оружием – самозарядным пистолетом модели "FN Browning M1906".