Завтра суд должен принять решение по Савченко

Шевченковский районный суд Киева 12 июля продолжит рассматривать вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко, срок которой истекает 13 июля.

Во вторник суд отложил рассмотрение этого вопроса из-за неявки адвокатов. При этом суд указал, что в случае повторной неявки защитников может быть рассмотрен вопрос о назначении Н.Савченко бесплатных государственных адвокатов.

Адвокат Александр Шадрин отметил, что суд не учитывает график адвокатов. Он сообщил, что во вторник присутствовал в Апелляционном суде Киева на рассмотрении жалобы, поданной на негативное решение Печерского районного суда Киева по иску о нарушении принципа невиновности в отношении Н.Савченко. Кроме того, А.Шадрин указал, что у него и других защитников подозреваемой есть и другие важные судебные процессы.