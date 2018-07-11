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Российская военная деятельность вызвала критику у НАТО

Российский танк
20:34 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В НАТО раскритиковали РФ за подрыв стабильности евроатлантической безопасности из-за незаконной аннексии Крыма и дестабилизации на Донбассе.

В Североатлантическом альянсе обеспокоены действиями России в военной сфере, которые угрожают безопасности стран альянса, говорится в заявлении участников брюссельского саммита НАТО, размещенном во вторник на сайте организации.

"Евроатлантическая безопасность становится все менее стабильной и предсказуемой в результате незаконной и нелегитимной аннексии Крыма и продолжающейся дестабилизации на востоке Украины", - отмечается в документе.

В заявлении саммита НАТО подчеркивается, что речь идет о "провокационных военных действиях, в том числе у границ стран-членов НАТО: размещение современных ракет двойного назначения в Калининграде, неоднократное нарушение воздушного пространства государств НАТО, продолжающееся военное присутствие в Крыму и серьезная модернизация российских войск".

Также в НАТО указывают на "безответственную и агрессивную ядерную риторику" со стороны России, а также на "внезапные военные учения, проводимые без предварительного уведомления, и на растущее число военных учений, нацеленных на отработку действий, связанных с ядерным оружием".

В то же время в заявлении отмечается, что система ПРО НАТО не направлена против России.

"Система ПРО НАТО предназначена на защиту от потенциальных угроз, происходящих извне евроатлантической зоны... Мы много раз объясняли России, что система ПРО не может быть использована против средств российского стратегического ядерного сдерживания, и что намерения переделать эту систему в будущем для достижения такой возможности нет", - говорится в нем.

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Новости Украины, "Российская угроза", Крым, НАТО, Угроза РФ, Украина.
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