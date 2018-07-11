Денисова просит посла США повлиять на РФ по вопросу политзаключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с послом США в Украине Мари Йованович отметила необходимость международного давления на РФ с целью освобождения украинских политзаключенных и попросила о влиянии на РФ в вопросе допуска к осужденным украинцам независимого представителя.

"Я прошу вас повлиять на Российскую Федерацию, чтобы они допустили к посещению украинских политзаключенных хотя бы одного представителя, который бы не зависел от России. Также я давно неоднократно подчеркивала, что медицинский осмотр осужденных украинцев должен проводиться независимыми врачами, так как информация, которую мы получаем от РФ о состоянии здоровья украинцев, очень противоречива. У нас до сих пор нет документального подтверждения слов омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о том, что Олег Сенцов чувствует себя хорошо и что его принудительно кормят", - обратилась омбудсмен к послу, сообщается на сайте уполномоченного.

По ее словам, она неоднократно обращалась в Международный комитет Красного Креста с просьбой посетить украинских политзаключенных и проверить условия их содержания. Кроме того, недавно омбудсмен общалась с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович и предложила ей вместе поехать к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александру Клыху, Эмиру-Усеиму Куку и другим узникам Кремля.

В свою очередь, М.Йованович отметила, что США продолжат поддерживать Украину как государство, построенное на принципах демократии и придерживающееся всех международных договоров и конвенций.

"Мы стараемся делать все возможное для освобождения украинских политзаключенных. Посол США в Москве обращался с просьбой посетить Олега Сенцова, но он так и не получил ответа со стороны РФ. Со своей стороны, мы пытаемся общаться со СМИ и информировать в своих социальных сетях о судьбе граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и Крыма. Мир должен знать обо всех этих негативных процессах", - подчеркнула посол.