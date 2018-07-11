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Комитет Рады поддержал образовательный проект супруги Порошенко

Заседание Комитета
22:33 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Образовательный Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, инициированный Мариной Порошенко.

Комитет Верховной Рады по вопросам науки и образования поддержал законопроект относительно развития инклюзии на разных уровнях образования, инициированный Мариной Порошенко.

Об этом информирует пресс-служба Главы государства.

"По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект № 8556 за основу и поручить Комитету по вопросам науки и образования подготовить законопроект ко второму чтению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что супруга президента принимала участие в заседании Комитета, во время которого рассматривался проект Закона № 8556 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам».

К участию в обсуждении законопроекта присоединились первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, первый вице-президент Национальной академии педагогических наук Украины Владимир Луговой, эксперты и общественные деятели.

Законопроект разрабатывался по инициативе Марины Порошенко в сотрудничестве с группой народных депутатов Украины и экспертов Фонда Порошенко. Его принятие откроет возможности для имплементации в государстве международных норм и гарантий относительно обеспечения права на образование детям с особыми образовательными потребностями (ООП). В частности, положений Декларации прав ребенка, Декларации о правах лиц с инвалидностью, Саламанкской декларации, Конвенции о правах ребенка и Конвенциях о правах лиц с инвалидностью.

Супруга Президента подчеркнула, что после принятия в мае 2017 года Закона № 2053 об инклюзивном образовании количество учеников с ООП в украинских школах увеличилось на 51%, а количество инклюзивных учебных заведений выросло на 42%. В целом сегодня каждая 6-я школа в Украине внедряет инклюзивное образование.

Однако, по словам Марины Порошенко, сегодня существует потребность в дальнейшем совершенствовании актов специального образовательного законодательства. "Именно поэтому мы предложили на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект № 8556, который вносит изменения в части закрепления права лиц с ООП на получение образования и получения педагогических и коррекционно-развивающих услуг в учреждениях образования», - подчеркнула она.

Эти изменения будут отображены в четырех Законах Украины "О дошкольном образовании, "Об общем среднем образовании», "О внешкольном образовании» и "О профессионально-техническом образовании». Речь идет о первоочередном зачислении детей с ООП в учреждения дошкольного образования и в начальную школу учреждения общего среднего образования, об обеспечении доступности транспорта для подвоза детей с инвалидностью, а также о расширении перечня педагогических работников учреждения профессионального (профессионально-технического) образования новыми должностями - ассистент мастера производственного обучения, ассистент преподавателя.

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Новости Украины, Марина Порошенко, Минобразования, Петр Порошенко, Украина.
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